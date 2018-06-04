Подземные толчки силой 3 балла почувствовали жители поселка на юго-востоке Казахстана

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Алматинской области (на юго-востоке Казахстана) в понедельник в 8:17 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 10,2 располагался в 184 км к востоку от Алматы.

Координаты эпицентра 43.09 градуса северной широты, 79.17 градуса восточной долготы. Глубина 20 км.

По данным сейсмологов, в поселке Узын-Булак местные жители ощутили трехбалльные подземные толчки (по шкале МSК-64).