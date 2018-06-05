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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Британская полиция потратила $10 млн на расследование в Солсбери

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Британская полиция потратила около 7,5 млн фунтов ($10 млн) на расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, сообщает в понедельник информагентство Associated Press.

Через три месяца после покушения дополнительные силы полиции, стянутые в Уилтшир из 40 графств Англии и Уэльса, вернулись домой. Полиция Уилтшира сообщила, что в общей сложности ей помогали с расследованием 1230 офицеров со всей страны.

Кордоны вокруг мест, связанных с перемещением Скрипалей, постепенно снимают после проведения работ по обеззараживанию. Те места, доступ в которые по-прежнему закрыт, будут охранять сотрудники частных фирм, говорится в заявлении.

Бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, по версии Лондона, 4 марта подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Оба они выжили.

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Теги: Сергей Скрипаль, Великобритания, Солсбери
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