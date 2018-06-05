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Суд по делу о госзимене Януковича продолжится в Киеве 6 июня

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Оболонский суд Киева определил порядок заседаний по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на ближайшие несколько недель, 6 июня продолжится рассмотрение дела.

В этот день суд планирует допросить военнослужащего Военно-морских сил Украины Андрея Рапопорта, который во время бегства Януковича в Россию проходил службу в Севастополе.

8 июня суд намерен допросить бывшего телохранителя Януковича из Управления госохраны Владимира Павленко.

Также защитники экс-президента указали, что двое других бывших охранников Януковича - Константин Кобзарь и Сергей Бернацкий - готовы дать показания суду во второй половине июня.

По словам адвокатов, экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко еще определяются с тем, готовы ли они дать показания не в режиме международно-правовой помощи с территории РФ, а в режиме видеоконференции из Крыма.

Еще адвокат Виталий Сердюк попросил суд учесть свое отсутствие на Украине с 14 по 20 июня. "Сын представляет Украину на международном турнире по футболу. Ему 8 лет, и мне нужно с ним ехать", - отметил он. Кроме того, Сердюк сообщил суду, что со 2 по 13 июля у адвокатов Януковича запланирован ежегодный отпуск.

Суд определил, что последующие заседания по делу о госизмене Януковича состоятся 22 июня, 26 и 27 июня, а затем с 16 по 20 июля. Председательствующий судья Владислав Девятко подчеркнул, что это окончательные даты для допроса свидетелей. Также он призвал сторону защиты определиться к следующему заседанию, сколько времени нужно будет адвокатам после 20 июля для подготовки к судебным дебатам.

Как сообщалось, 19 апреля суд уже принимал решение приступить к судебным дебатам по делу о госизмене Януковича. Адвокаты экс-президента тогда заявили протест и покинули зал заседаний. После этого суд перенес заседание на 3 мая и указал, что в случае неявки защитников Януковича будет решаться вопрос о замене их на государственных адвокатов.

Однако 3 мая Оболонский суд решил возобновить допрос свидетелей защиты экс-президента Януковича, которые ранее были заявлены его адвокатами.

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Теги: Украина, Виктор Янукович
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