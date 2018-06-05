В отношении экс-мэра Таллина Сависаара прекратили судебное разбирательство

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Эстонии Харьюский (Harju) уездный суд принял во вторник решение прекратить расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя "Партии Центра" и экс-мэра Таллина Эдгара Сависаара (Edgar Savisaar).

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации суда, дело прекращено по ходатайству адвоката Оливера Няэса (Oliver Naas) в связи с состоянием здоровья 68-летнего подсудимого.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза не привела к определенным выводам о возможности продолжения судебного разбирательства. Шесть экспертов сочли, что оно возможно, однако эндокринолог Валло Волке (Vallo Volke) заявил, что дело необходимо прекратить, так как его продолжение представляет угрозу для жизни подсудимого.

"Эдгар Сависаар не способен принимать участие в судебных заседаниях, так как речь идет о пациенте, которому угрожает развитие сердечного приступа или смерть", - заявлял журналистам Волке.

Судебный процесс в связи с состоянием здоровья Сависаара неоднократно прерывался. Он должен был возобновиться во вторник, однако в настоящее время Сависаар находится в больнице.

Решением Харьюского уездного суда от 30 сентября 2015 года Сависаар был отстранен от занимаемой должности на время следствия в связи с обвинениями в коррупции. 5 ноября 2016 года внутренняя оппозиция крупнейшей на тот момент оппозиционной "Партии Центра" во главе с ныне премьер-министром Юри Ратасом (Juri Ratas) сместила на специально созванном съезде Сависаара с поста председателя партии, что открыло центристам путь к вхождению в правящую коалицию и позволило возглавить правительство.

12 июня 2016 года начался судебный процесс над Сависааром.

Сам Сависаар заявлял неоднократно, что не признает себя виновным и что дело носит политический характер. Спецслужбы и власти страны подозревали его в пророссийских настроениях, чрезмерной зависимости от Москвы, из-за чего крупнейшая в Эстонии партия десять лет была в оппозиции.