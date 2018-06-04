В России

Путин назвал внутриполитическую борьбу в США помехой для встречи с Трампом

Президент выразил надежду, что предотвращение гонки вооружений будет обсуждаться между лидерами РФ и США лично

Путин назвал внутриполитическую борьбу в США помехой для встречи с Трампом
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предположил, что организации его встречи с президентом США Дональдом Трампом мешает американская внутриполитическая борьба.

"На мой взгляд, это (отсутствие личной встречи двух лидеров - ИФ) является следствием ожесточенной внутриполитической борьбы в США", - сказал российский президент в интервью австрийской телекомпании ORF.

"Это нужно спросить у наших коллег из США", - добавил он.

Помимо этого, как сообщалось, президент России в ходе интервью затронул тему предотвращения гонки вооружений между ядерными державами. По словам Путина, он "согласен с президентом США, что нам необходимо обратить внимание на то, как можно предотвратить новую гонку вооружений".

При этом Путин подчеркнул, что РФ и США "являются главными ядерными державами, и я надеюсь, что подобное сотрудничество будет проводиться и между самими президентами - непосредственно лично".

Полное интервью с Путиным будет показано телекомпанией в понедельник в 20:15 по местному времени (21:15 по московскому времени).

Ранее газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники в администрации, что представители Белого дома прорабатывают вопросы, связанные с возможной встречей американского лидера и президента России. По данным источников, Джон Хантсман прибыл в Вашингтон, чтобы помочь запланировать встречу.

По данным источников газеты, официальная встреча Трампа и Путина - это текущий проект американского посла в России. Целью переговоров может стать обсуждение имеющихся разногласий между двумя странами.

В марте Трамп говорил, что хотел бы встретиться с Путиным в ближайшем будущем, однако в мае в Кремле заявили, что никаких подвижек в организации встречи нет.

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Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп
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