Путин заявил о применении советского оружия обеими сторонами конфликта в Донбассе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Стороны конфликта на Украине используют оружие советского и российского производства, в том числе, комплексы борьбы с авиацией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они все используют оружие советского и российского производства", - сказал он в интервью австрийской телерадиокомпании ORF в преддверии своего визита в эту страну, комментируя слова журналиста, о том, что малазийский "Боинг" был сбит российской ракетой.

Путин отметил, что применяемое сторонами украинского конфликта "стрелковое оружие, авиация, комплексы борьбы с авиацией - все российского производства".

Он подчеркнул, что говорит и об ополченцах, и об украинской армии, и об украинских националистических батальонах.

В конце мая был опубликован доклад Совместной следственной группе (в нее входили специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины), в котором говорилось, что ракета, сбившая в 2014 году лайнер Malaysia Airlines MH17, состояла на ракетной бригады российских ВС. В Москве эти обвинения отвергают.