Пожар в Чернобыльской зоне охватил 10 гектаров леса

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС (Киевская область Украины) во вторник утром загорелась сухая трава, огонь перекинулся на лес на площади около 10 гектаров, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

По состоянию на 16:00 по местному времени к тушению пожара были привлечены 29 единиц техники и 126 человек, а также два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8. Авиация ГСЧС дважды сбросила на область пожара воду - 10,5 тонн.

Ранее синоптики предупредили о высоком уровне пожарной (5 класса) опасности на всей территории Украины в связи с жаркой погодой и малым количеством осадков.

Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в последние годы происходят каждое лето или весну.