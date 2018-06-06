Оппозиционная партия призвала президента Абхазии добровольно уйти в отставку

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Оппозиционная партия "Амцахара" ("Родовые огни") требует добровольной отставки президента Абхазии Рауля Хаджимба, говорится в резолюции, принятой на съезде этой партии во вторник в Сухуме.

"В целях скорейшего решения накопившихся проблем стратегического значения, устойчивого развития страны обратиться к президенту Хаджимба с предложением добровольно досрочно сложить свои полномочия", - говорится в резолюции.

"Амцахара" завила также о том, что в случае невыполнения этого требования, "оппозиционные силы будут вынуждены в дальнейшем приступить к подготовке комплекса мероприятий по организации ненасильственных и законных акций по всей стране".

Оппозиционная партия обвиняет главу республики в невыполнении предвыборных обещании о проведении политических и экономических реформ. Кроме того, как отмечается в резолюции съезда, "за четыре года нахождения у власти руководство Абхазии не смогло сформировать дееспособную команду управленцев и республику сотрясает бесконечная смена составов правительства".

Председатель Союза оппозиционных политических партий и общественных организаций, депутат парламента республики Аслан Бжания заявил, что у действующей власти в Абхазии "нет программы развития страны".

"Это означает, что мы плывем по морю, не имея руля и проложенного маршрута. Такое движение чревато катастрофой", - считает оппозиционный политик.

Депутат Народного Собрания, экс-глава МВД Рауль Лолуа в свою очередь отметил, что "парламент не принял отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2017г".

"И в этом году ситуация с исполнением главного экономического закона страны обстоит не лучшим образом", - считает он. По мнению депутата, "уровень жизни населения республики неуклонно снижается, но при этом чиновники тратят немалые средства на дорогущие автомобили и поездки в командировки бизнес-классом". По мнению депутата, нет смысла обращаться с депутатскими запросами к правительству, на волнующие общество вопросы никто не отвечает".

По его словам, "оппозиционные силы имеют моральное право не позволить действующей власти остаться на второй срок".

Председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния в своем выступлении высказался за проведение реформы всей системы государственной власти Абхазии и "установления разумного баланса полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти".

Он также заявил, что "партия "Амцахара" выступает против изменения государственного устройства Абхазии путем перехода к парламентской форме правления, поскольку считает ее опасной для неокрепшего государства".