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Матч открытия ЧМ-2018 начнут побывавшим в космосе мячом

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08", которому предстоит в среду отправиться на Международную космическую станцию (МКС), возьмет с собой официальный мяч чемпионата мира по футболу Telstar18 и символ мирового первенства - волка Забиваку, сообщил командир корабля космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

ЧМ-2018

"Мы везем с собой мячик, который будет вбрасываться на поле первого матча. Мы его везем туда, сделаем какое-нибудь pr-мероприятие с этим мячиком, и Антон Шкаплеров его спустит на Землю. Я думаю, это будет одна из тех вещей, что будет на первом матче", - сказал Артемьев на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что на орбиту отправится и еще одна вещь, связанная с чемпионатом мира по футболу, который впервые пройдет в России нынешним летом. "Мой сын увлекается футболом, любит его, и попросил взять символ этого чемпионата мира - Забиваку. Это будет один из индикаторов невесомости", - сказал Артемьев.

Космонавт отметил, что, несмотря на работу в космосе во время ЧМ, будет следить за матчами. "На самом деле мы его не пропустим, мы будем его смотреть. Американские средства связи позволяют смотреть футбол даже в прямом эфире. Если мы что-то не увидим в прямом эфире, мы посмотрим в записи", - сказал Артемьев.

В среду на МКС отправится очередной экипаж в составе командира корабля космонавта Роскосмоса Олега Артемьева, бортинженеров астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда.

Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем назначен на 21 марта в 20:44:25 МСК с площадки номер 1 ("Гагаринский старт").

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.

В матче открытия ЧМ-2018 сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Игра пройдет в "Лужниках" 14 июня, стартует в 18:00 мск.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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