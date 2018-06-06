Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыля сократилась до 2 га

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (Киевская область) продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около двух гектаров, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Ситуация контролируется. Открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков. К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек... Авиация с начала работ осуществила 53 сброса (244 тонны)", - говорится в сводке на сайте службы.

По данным спасателей, радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

Как сообщалось, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС в Киевской области во вторник утром загорелась сухая трава, а позже огонь перекинулся на лес на площади около 10 гектаров.

Ранее синоптики предупредили о высоком уровне пожарной опасности на всей территории Украины в связи с жаркой погодой и малым количеством осадков.