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Пожар близ Чернобыля не сказался на радиационном фоне в Белоруссии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Радиационный фон на территории Белоруссии не изменился из-за пожара вблизи Чернобыльской АЭС, заявляют в Минске.

"По данным стационарных пунктов наблюдения радиационного мониторинга и измерительных пунктов автоматизированной системы контроля, расположенной в приграничных районах в зоне влияния ЧАЭС, радиационная обстановка в республике стабильная, превышений уровней мощности дозы гамма-излучения многолетними значениями не зафиксировано", - сообщили МЧС Белоруссии.

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Там добавили, что синоптическая ситуация в южных регионах республики 6 июня (направление ветра "северо-запад", скорость 4-6 м/с) не будет способствовать переносу воздушных масс на территорию Белоруссии. "В целях усиления контроля радиационной обстановки Гидрометом с 5 июня усилен режим работы службы радиационно-экологического мониторинга на территории Гомельской области", - отметили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что работники Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Белоруссии находятся в контакте со своими украинскими коллегами.

Работы по ликвидации пожара близ ЧАЭС продолжаются. Помимо 131 человека, работающего на земле, к ликвидации привлечена авиация.

Как сообщалось, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС в Киевской области во вторник утром загорелась сухая трава, а позже огонь перекинулся на лес на площади около 10 гектаров.

Ранее синоптики предупредили о высоком уровне пожарной опасности на всей территории Украины в связи с жаркой погодой и малым количеством осадков.

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Теги: Белоруссия, Украина, Черногбыл
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