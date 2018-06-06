Киев попросил Москву ответить на предложение обменять 23 россиян на украинцев

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко сообщила, что направила представителям РФ в подгруппах письмо с фамилиями 23 россиян и просьбой предоставить Киеву ответ о возможности их обмена на украинцев, находящихся под стражей в РФ.

"Сегодня еще раз официально направила представителям РФ в минских группах письмо с фамилиями, с просьбой предоставить Украине официальный ответ о возможности передачи 23 россиян в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля", - написала она на своей странице в фейсбуке в среду.

Также она обратилась к Министерству иностранных дел Украины с просьбой официально продублировать ее письмо МИД РФ.

По ее словам, ранее на переговорах ТКГ в Минске представители России заявили, что судьба 23 осужденных россиян - это не тема Минских переговоров.

В апреле Геращенко сообщила о готовности передать России 23 граждан РФ в обмен на украинцев. Она отмечала, что в вопросе освобождения заключенных из российских тюрем и с неподконтрольных территорий в Донбассе Киев готов "к самому широкому здоровому компромиссу, за исключением таких неприемлемых позиций, как освобождение "беркутовцев" и так далее".