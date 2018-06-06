В мире

Киев попросил Москву ответить на предложение обменять 23 россиян на украинцев

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко сообщила, что направила представителям РФ в подгруппах письмо с фамилиями 23 россиян и просьбой предоставить Киеву ответ о возможности их обмена на украинцев, находящихся под стражей в РФ.

"Сегодня еще раз официально направила представителям РФ в минских группах письмо с фамилиями, с просьбой предоставить Украине официальный ответ о возможности передачи 23 россиян в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля", - написала она на своей странице в фейсбуке в среду.

Также она обратилась к Министерству иностранных дел Украины с просьбой официально продублировать ее письмо МИД РФ.

По ее словам, ранее на переговорах ТКГ в Минске представители России заявили, что судьба 23 осужденных россиян - это не тема Минских переговоров.

В апреле Геращенко сообщила о готовности передать России 23 граждан РФ в обмен на украинцев. Она отмечала, что в вопросе освобождения заключенных из российских тюрем и с неподконтрольных территорий в Донбассе Киев готов "к самому широкому здоровому компромиссу, за исключением таких неприемлемых позиций, как освобождение "беркутовцев" и так далее".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
МГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QS
МГУ прибавил пять позиций и оказался единственным российским вузом в первой сотне "Рейтинга мировых университетов"Подробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Происхождение инков, бесполезность БАДов и новый авиационный двигательПодробнее
 Россия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбия
Исландия, Новая Зеландия и Австрия составили тройку самых миролюбивых стран по версии Института экономики и мираПодробнее
 Нидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в Донбассе
Правительство Нидерландов не видит оснований для ответственности за то, что Украина не закрыла свое воздушное пространствоПодробнее
СМИ сообщили, когда отравляющее вещество нанесли на дверную ручку дома СкрипаляСМИ сообщили, когда отравляющее вещество нанесли на дверную ручку дома Скрипаля
Полиция полагает, что нервнопаралитическое вещество нанесли менее чем за сутки до ухудшения самочувствия СкрипалейПодробнее
 Американская дизайнер Кейт Спейд покончила с собойАмериканская дизайнер Кейт Спейд покончила с собой
Тело 55-летней Спейд было найдено утром во вторник в ее квартире в Нью-ЙоркеПодробнее
 Премьер Италии выступил за пересмотр санкций в отношении РФПремьер Италии выступил за пересмотр санкций в отношении РФ
Конте обратил особое внимание на те меры, которые "угнетают гражданское общество в России"Подробнее
 На аукционе во Франции продали за €2 млн скелет ранее неизвестного динозавраНа аукционе во Франции продали за €2 млн скелет ранее неизвестного динозавра
Анонимный покупатель обещает со временем передать его музеюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSВ миреНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеСпортШарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"В миреРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаВ РоссииБольшинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензин

МГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QS

МГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSМГУ прибавил пять позиций и оказался единственным российским вузом в первой сотне "Рейтинга мировых университетов" Подробнее

Партия "Зеленых" выдвинула космонавта Ревина в мэры Москвы

Руководители парламентов КНДР и Южной Кореи согласились провести встречу в РФ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестПроисхождение инков, бесполезность БАДов и новый авиационный двигатель Подробнее

Таллину передали список невъездных в РФ эстонцев

Прокуратура проверит безопасность судоходства в центральной России

В центре Москвы загорелась кровля здания Дома книги

Греф предложил властям подключить Сбербанк к проекту маркировки товаров

Греф предложил властям подключить Сбербанк к проекту маркировки товаровПо его мнению, банк своим участием обеспечит конкуренцию и поможет распределить нагрузку на бизнес Подробнее

Комитет Рады поддержал запрет на трансляции матчей ЧМ-2018

Около половины россиян заявили об угрозе появления ядерного оружия у Ирана

Киев попросил Москву ответить на предложение обменять 23 россиян на украинцев

Шарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

Шарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"Представителей России во взрослых одиночных разрядах на турнире во Франции не осталось Подробнее

ЦБ собрался запретить продажу векселей физлицам через банки

Губернаторы и министры во время "прямой линии" Путина будут на рабочих местах

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru