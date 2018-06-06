Сенцов призвал "людей на свободе" не голодать в его поддержку

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Находящийся в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший 14 мая голодовку, призвал тех, кто находится на свободе, не голодать в его поддержку, а пользоваться другими возможностями, сообщил адвокат украинца Дмитрий Динзе.

"Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку. Это неправильно, так как у них много других возможностей влиять на ситуацию с украинскими политзаключенными. А у Олега как заключенного только одна возможность влиять на ситуацию, и это голодовка", - написал Динзе на своей странице в фейсбуке в среду днем.

Согласно сообщениям СМИ, несколько россиян публично объявили голодовку в поддержку Сенцова, в частности, журналист издания "Русский репортер" Александр Буртин, педагог-мультипликатор Евгений Кабаков, журналистка Анастасия Дмитриева.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. Он отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь".

14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ. 28 мая управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что состояние здоровье Сенцова стабильно, и что он дал согласие на "поддерживающую терапию".