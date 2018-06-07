Джулиани рассказал о "мольбах на коленях" Ким Чен Ына о встрече с Трампом

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани объяснил временную отмену саммита американского и северокорейского глав государств, а затеи возобновление подготовки ко встрече. Как пишет Wall Street Journal со слов Джулиани, северокорейские чиновники оскорбили членов администрации Трампа во время переговоров.

"Они (власти КНДР) заявили, что были готовы вступить в ядерную войну с нами, и даже собирались победить", - сказал Джулиани, — "Мы ответили, что при таких условиях не собираемся проводить саммит". После этого переговоры были прекращены.

"Ким Чен Ын на четвереньках умолял (Дональда Трампа провести саммит — ИФ) — это ровно то положение, в которое его хотели поставить", — подытожил Джулиани.

Ранее Трамп подтвердил, что встретится с северокорейским лидером 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре.