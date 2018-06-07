Из Китая уехали еще несколько американских дипработников из-за неизвестного заболевания

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - США вывезли еще нескольких дипломатических работников из китайского Гуанчжоу, после того как медицинские тесты выявили у них странные проблемы со здоровьем, сообщает Associates Press со ссылкой на заявление Госдепа. Отмечается, что сотрудники могли испытывать те же симптомы, что и американский персонал на Кубе.

В 2017 году было решено сократить число сотрудников Госдепа США в Гаване из-за подозрений в том, что работники посольства подвергались воздействию неизвестных приборов, которые оказывали негативное влияние на слух, зрение и ориентацию в пространстве.

Представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что несколько человек были вывезены в США. Они проходят обследование там же, где ранее проходили освидетельствование заболевшие в Гаване сотрудники. Ранее уже сообщалось, что нескольких американских дипработников эвакуировали из Гуанчжоу.

На этой неделе в Китай приехали специалисты из США для проведения медицинских обследований, тесты пока продолжаются.

Ранее в США заявляли, что неожиданное ухудшение состояния здоровья дипломатов на Кубе было спланированной атакой, хотя ее источник Вашингтоном никогда не назывался. Тогда сообщалось, что инциденты сопровождались странными звуками, что давало повод говорить о возможной акустической атаке.

AP приводит слова одного из покинувших Китай американцев, который заявлял о "неопределенном и еле заметном звуке и усилении давления".