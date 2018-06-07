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ЕК в июле обнародует негативные для Google итоги расследования по делу ОС Android

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия в следующем месяце вынесет решение по самому важному из трех антимонопольных расследований в отношении Google, в рамках которого американская компания подозревается в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств, пишет газета The Financial Times.

По данным источников FT, член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в ближайшие недели обнародует негативные для Google результаты расследования, касающегося ее операционной системы для мобильных устройств - Android.

Решение регулятора может повлечь за собой штраф, размер которого пока неизвестен, отмечают источники.

ЕК имеет возможность наложить на Google штраф в размере до $11 млрд, что равняется 10% глобального оборота ее холдинговой компании - Alphabet Inc.

Операционная система Android установлена на более чем 80% используемых по всему миру смартфонов.

Еще в 2016 году ЕК пришла к заключению, что Google накладывает на производителей смартфонов на ОС Android незаконные ограничения с целью не допустить появления конкурирующих сервисов и приложений на таких устройствах. Это вредит конкуренции и сокращает потребительский выбор, считают в ЕК.

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Регулятор обращает внимание на то, что условия лицензирования Android требуют от компаний, использующих ОС, отдавать предпочтение другим продуктам и приложениям Google, например, Chrome и Google Play.

Кроме того, Google предлагает финансовые стимулы производителям мобильных устройств за эксклюзивную предустановку сервиса Google Search на выпускаемых ими смартфонах.

Вестагер, объявившая в 2016 году о предъявленных компании обвинениях, отметила, что, по мнению ЕК, "действия Google лишают потребителей более широкого выбора мобильных приложений и сервисов и стоят на пути инноваций, предлагаемых другими компаниями, что является нарушением антимонопольных правил ЕС".

Google отрицает обвинения в нарушении антимонопольных норм ЕС, утверждая, что ЕК не понимает рынок.

Это одно из трех расследований, проводившихся в отношении Google Еврокомиссией. В прошлом году регулятор оштрафовал компанию на рекордные 2,4 млрд евро в рамках дела о злоупотреблении доминирующим положением на рынке при продвижении сервиса Google Shopping.

Кроме того, ЕК продолжает расследование возможного злоупотребления Google своим положением на рынке поисковых сервисов.

Расследование в отношении ОС Android может оказаться наиболее чувствительным с коммерческой точки зрения для Google, поскольку затрагивает сегмент, позволивший компании создать себе прочные позиции на рынке поиска и рекламы с помощью мобильных устройств, пишет FT.

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Теги: ЕС, Google, Android
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