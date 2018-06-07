Эстонские СМИ узнали о запрете экс-президенту страны на въезд в РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию.

Как сообщает газета Postimees, сведения об этом изданию подтвердили в посольстве РФ в Эстонии. Сам экс-президент пока никак это не прокомментировал.

Ильвес неоднократно выступал с резко антироссийскими высказываниями как в бытность главой государства, так и после ухода с этого поста. Так, 4 июня большой резонанс вызвало его заявление в издающейся на Украине газете "Европейская правда" о том, что "Конечно, Россия может атаковать Эстонию - но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят".

Российский черный список в ответ на эстонский

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер ранее сообщил, что в черный список, переданный послу Эстонии в РФ 6 июня, вошли 20 граждан Эстонии. Он отметил, что МИД не будет раскрывать фамилии внесенных в российский список граждан Эстонии.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин в среду сообщил, что в ответ на действия Эстонии, которая 29 марта ввела запрет на въезд 49 гражданам России из "списка Магнитского", в МИД России был вызван эстонский посол. Послу "сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряда особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии", отметил Кожин.

Россия не обнародовала ни фамилий, ни даже количества лиц, занесенных в черный список. Так же поступила и эстонская сторона.