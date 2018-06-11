Российский грузовой паром Petersburg арестовали в порту Таллина

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Принадлежащий российскому предприятию Black Sea Ferry & Investments грузовой паром Petersburg арестован за долги в таллиннском порту Пальяссааре, пишет портал морских новостей Maritime Bulletin.

По имеющимся у портала данным, судно арестовано как за долги предприятию снабжения судна, так и за долги по выплате экипажу зарплаты.

Паром находится в порту Пальяссааре с конца апреля, поскольку предприятие-собственник судна собиралось поставить его на ремонт, но, по словам капитана, работы так и не начались.

Сумма долга уже составила 350 тысяч евро, к которым добавился долг по зарплате в размере 30 тысяч евро.

Еще один паром того же предприятия - судно "Балтийск" - было арестовано 9 июня в российском порту Усть-Луга за долги по зарплате, отмечает издание. Сумма этой задолженности не обнародована.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта "Интерфаксу" подтвердили задержание парома "Балтийск" в порту Усть-Луга, оператором которого выступает Black Sea Ferry. По информации Росморречфлота, второй паром этого оператора "Санкт-Петербург" стоит в Таллине на ремонте.

На линии Усть-Луга - Балтийск работает паром "Амбал" другого паромного оператора, подтвердили в агентстве морского и речного транспорта.

Источник агентства в порту Санкт-Петербург подтвердил, что судно "Балтийск" было задержано в Усть-Луге из-за грубых нарушений Парижского меморандума.

Основную номенклатуру грузов на железнодорожно-паромной линии Балтийск - Усть-Луга где задействованы паромы "Амбал", "Балтийск" и "Санкт-Петербург" составляют жмых, строительные, лесные грузы и грузы в контейнерах из Балтийска. Из Усть-Луги осуществляется доставка нефтепродуктов, зерна, цемента и строительных грузов.