В мире

Российский грузовой паром Petersburg арестовали в порту Таллина

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Принадлежащий российскому предприятию Black Sea Ferry & Investments грузовой паром Petersburg арестован за долги в таллиннском порту Пальяссааре, пишет портал морских новостей Maritime Bulletin.

По имеющимся у портала данным, судно арестовано как за долги предприятию снабжения судна, так и за долги по выплате экипажу зарплаты.

Паром находится в порту Пальяссааре с конца апреля, поскольку предприятие-собственник судна собиралось поставить его на ремонт, но, по словам капитана, работы так и не начались.

Сумма долга уже составила 350 тысяч евро, к которым добавился долг по зарплате в размере 30 тысяч евро.

Еще один паром того же предприятия - судно "Балтийск" - было арестовано 9 июня в российском порту Усть-Луга за долги по зарплате, отмечает издание. Сумма этой задолженности не обнародована.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта "Интерфаксу" подтвердили задержание парома "Балтийск" в порту Усть-Луга, оператором которого выступает Black Sea Ferry. По информации Росморречфлота, второй паром этого оператора "Санкт-Петербург" стоит в Таллине на ремонте.

На линии Усть-Луга - Балтийск работает паром "Амбал" другого паромного оператора, подтвердили в агентстве морского и речного транспорта.

Источник агентства в порту Санкт-Петербург подтвердил, что судно "Балтийск" было задержано в Усть-Луге из-за грубых нарушений Парижского меморандума.

Основную номенклатуру грузов на железнодорожно-паромной линии Балтийск - Усть-Луга где задействованы паромы "Амбал", "Балтийск" и "Санкт-Петербург" составляют жмых, строительные, лесные грузы и грузы в контейнерах из Балтийска. Из Усть-Луги осуществляется доставка нефтепродуктов, зерна, цемента и строительных грузов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Эстония, Petersburg
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Белый дом раскрыл подробности предстоящего саммита США - КНДРБелый дом раскрыл подробности предстоящего саммита США - КНДР
Саммит начнется с личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в присутствии только переводчиковПодробнее
 Япония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на КурилыЯпония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на Курилы
Россия совместно с китайской компанией планирует проложить оптоволоконные кабели к южной части Курильских острововПодробнее
 Ким Чен Ын пригласил Трампа в ПхеньянКим Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
В случае успеха саммита в Сингапуре второй раунд переговоров может пройти в июлеПодробнее
 Меркель осталась разочарована саммитом G7Меркель осталась разочарована саммитом G7
Она назвала удручающим отказ Трампа подписать общее коммюнике и призвала ЕС дать ответ на тарифную политику СШАПодробнее
Ким Чен Ын прибыл в СингапурКим Чен Ын прибыл в Сингапур
В ближайшее время в Сингапур должен также прилететь Дональд ТрампПодробнее
 В ходе разговора Путина и Порошенко обсуждалась судьба журналиста ВышинскогоВ ходе разговора Путина и Порошенко обсуждалась судьба журналиста Вышинского
Говорить о решении судьбы журналиста российский президент счел преждевременнымПодробнее
 Путин оценил перспективы возвращения России в G8Путин оценил перспективы возвращения России в G8
Российский президент также констатировал наличие внутренних проблем в "семерке"Подробнее
 Путин призвал сирийскую оппозицию выполнить обязательства по урегулированию в странеПутин призвал сирийскую оппозицию выполнить обязательства по урегулированию в стране
Сирийское правительство контролирует территорию, на которой проживает 90% населения страны, заявил российский президентПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 июня6 фото
08 июня
Фотохроника 8 июня
Фотохроника 7 июня7 фото
07 июня
Фотохроника 7 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЯпония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на КурилыСпортРобби Уильямс и Аида Гарифуллина споют в на открытии ЧМ-2018ЭкономикаКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуВ миреКим Чен Ын пригласил Трампа в ПхеньянВ миреМеркель осталась разочарована саммитом G7СпортФеттель выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"

Испания примет более 600 нелегалов, отвергнутых Италией и Мальтой

59 туристов на внедорожниках застряли в Карачаево-Черкесии

В Тбилиси задержали лидера оппозиционной партии

Белый дом раскрыл подробности предстоящего саммита США - КНДР

Белый дом раскрыл подробности предстоящего саммита США - КНДРСаммит начнется с личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в присутствии только переводчиков Подробнее

Российский грузовой паром Petersburg арестовали в порту Таллина

"Яндекс" выкупит с рынка акции на сумму до $100 млн

На этих новостях акции компании подскочили почти на 2% Подробнее

Талибы заявили о намерении освободить всех пленных военных правительственных сил

Прокуратура Мюнхена обвинила Audi в фальсификации данных о выбросах

В домах гендиректора и одного из членов совета директоров концерна прошли обыски Подробнее

В Рособрнадзоре опровергли информацию об аннулировании итогов ЕГЭ по математике

На юго-востоке Москвы на пожаре в жилом доме пострадал один человек

Сборная Сербии прилетела в Калининград

Кабмин РФ предложил упростить процедуру замены тюремного срока на принудительные работы

Правозащитники сообщили о 4 тыс. похищений людей с начала конфликта в Донбассе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru