Столтенберг пообещал пригласить Порошенко на саммит НАТО

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Украинский президент Петр Порошенко будет приглашен в июле на саммит НАТО в Брюссель, но пока не известно для участия в каких форматах, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Президент Порошенко будет приглашен на саммит НАТО. Мы пока еще не решили, в каком формате будет проходить и какого рода будет эта встреча, но его пригласят, потому что мы уже решили, что проведем встречу партнеров по операции "Решительная поддержка", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит встреча министров обороны альянса.

"Нужно будет посмотреть, в каком формате мы проведем встречу на этом саммите. Но, в любом случае, президент Порошенко будет приглашен", - повторил генсек организации, отвечая на вопрос, состоится ли "на полях" саммита заседание комиссии НАТО-Украина на высшем уровне.

Также в ходе пресс-конференции генсек НАТО заявил, что альянс сосредоточен на создании условий для быстрого перемещения сил организации в случае необходимости, а не на развертывании дополнительных сил на восточном участке.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не стремится к изоляции России.

"Весь Североатлантический альянс поддерживает то, что мы называем двойным подходом. А именно: сдерживание и оборону, но одновременно и диалог. Поскольку Россия - наш сосед, она никуда не денется, поэтому мы стремимся улучшить наши отношения с Россией", - сказал Столтенбег.

"В то же самое время я считаю, что санкции - это важный механизм, потому что они посылают четкий сигнал России. Когда она нарушает международные правила, когда она нарушает суверенитет и территориальную целостность соседнего государства, как это было сделано на Украине, то у таких действий бывают последствия. Именно по этой причине международное сообщество реагирует санкциями. Я поддерживаю такой подход", - подчеркнул глава Североатлантического альянса.