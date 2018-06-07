Пентагон увязал безопасность США и НАТО с успехом оборонной реформы на Украине

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Оборонная реформа в Украине неразрывно связана с безопасностью стран-членов НАТО, ввиду чего США продолжат оказание помощи вооруженным силам Украины, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает пресс-служба украинского Минобороны.

"Успешное проведение оборонной реформы в Украине напрямую связано с нашей общей безопасностью - безопасностью США, безопасностью стран НАТО", - сказал Мэттис в ходе встречи глав оборонных ведомств Великобритании, Канады, Литвы, Польши и Украины в штаб-квартире НАТО (Брюссель, Бельгия) в четверг.

При этом он подчеркнул, что РФ нарушает международные нормы и права, в связи с чем "мы считаем нужным продолжать встречи на высшем уровне и помогать Украине".

Кроме этого во время встречи было отмечено, что недавно было принято решение об очередном транше помощи со стороны США для нужд ВС Украины.

"Эта помощь позволит нарастить динамику и содержание широкомасштабной реформы, которая происходит в оборонном ведомстве Украины", - отмечают в Киеве.