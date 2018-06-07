Трамп оценил свою готовность к встрече с Ким Чен Ыном

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что ему не нужно уделять много времени подготовке к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я думаю, я очень хорошо подготовлен. Я не думаю, что мне придется очень много готовиться. Все дело в отношении (к переговорам - ИФ). Дело в желании решать вопросы", - сказал президент журналистам во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Он также заявил, что не планирует играть в гольф с Ким Чен Ыном во время их встречи.

"Я думаю, что мы добьемся большого успеха, но я не думаю, что это произойдет за одну встречу - на это потребуется больше времени", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о возможной нормализации отношений Вашингтоном и Пхеньяна.

Встреча лидеров США и КНДР запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.