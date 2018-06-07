Самолет ВВС США провел разведку у западной границы России

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Переброшенный из США в Великобританию самолет дальнего боевого управления и целеуказания ВВС США E-8 Joint Stars в четверг вечером провел многочасовой разведывательный полет вблизи Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский военный самолет, предназначенный для распознавания и классифицирования цели на расстоянии 200 км, совершил более чем четырехчасовой полет у границ области, находясь в воздушном пространстве Польши.

В четверг также стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение 12 часов вел разведку вблизи западных границ России. Начиная приблизительно с 08:30 мск, он курсировал вблизи границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.

Тем временем, к югу от границ Калининградской области в четверг один за другим совершили разведывательные полеты два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS ВВС США и один AWACS командования НАТО, вылетевшие с авиабазы Гайленкирхен в Германии, а также стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, поднимавшийся для выполнения задания у российских рубежей с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

Кроме того, у побережья Калининградской области был зафиксирован полет шведского разведывательного самолета Gulfstream 4, который он осуществлял в воздушном пространстве над международными водами Балтийского моря.