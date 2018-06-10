Беспилотник ВВС США провел 11-часовую разведку у западных рубежей РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, способный вести разведку на большую глубину территории противника, в субботу совершил очередной многочасовой полет вблизи границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более 11 часов вел разведку у российских границ, курсируя вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. При этом большую часть времени он провел у Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы.

С начала теущего месяца этот американский беспилотник уже совершил разведывательные полеты у границ России на Балтике 5 и 7 июня.

Накануне сразу четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS стран-членов НАТО также осуществляли разведывательные полеты вблизи Калининградской области, выполняя их в небе над Польшей. В частности, в полетах были задействованы два самолета AWACS ВВС США, а также аналогичный французский самолет и самолет командования НАТО.