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Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 109 человек

Поиски пропавших без вести приостановлены

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Власти Гватемалы подтвердили смерть 109 человек в результате извержения вулкана Фуэго, сообщает в четверг информагентство Associatеd Press; до этого было известно о 99 погибших.

При этом еще около 200 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, так что окончательный список жертв может оказаться гораздо длиннее.

Между тем, спасатели приостановили поисковые работы в зоне бедствия. Государственное агентство по борьбе со стихийными бедствиями объяснило это плохими погодными условиями: накануне прошел сильный дождь, существует высокая вероятность схода селей и лавин. Опасность для спасателей также представляет все еще не остывший вулканический пепел. Кроме того, с момента извержения прошло 72 часа; это означает, что вероятности найти кого-то из людей, оставшихся под обломками, в живых, крайне мала.

Многие родственники пропавших без вести пытаются продолжать поиски сами, подвергая себя большой опасности.

Извержение вулкана Фуэго началось 3 июня. Из района бедствия эвакуировали более 3 тыс. человек, в популярном у туристов городе Антигуа закрыт аэропорт.

Последствия извержения Фуэго

7 фотографий
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Теги: Гватемала, Фуэго
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