Почти 100 человек стали жертвами извержения вулкана в Гватемале

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Уже 99 человек погибли в результате начавшегося в воскресенье извержения вулкана Фуэго в Гватемале, почти 200 считаются пропавшими без вести, сообщили местные власти.

Работа спасателей временно прекращена в связи с активизацией извержения в среду. Из кратера в течение часа выбрасывались столбы пепла на высоту свыше 4,5 км.

Эксперты предупреждают, что обильные дожди в районе вулкана могут вызвать сходы селей и лавин вулканической грязи, скопившейся на склонах.

Извержение вулкана Фуэго началось 3 июня. В стране рассматривается возможность ведения чрезвычайного положения. Власти были вынуждены эвакуировать более 3 тыс. человек из опасного района, в том числе из города Антигуа, который является одним из самых популярных мест среди туристов, закрыть аэропорт.