Что случилось этой ночью: пятница, 8 июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- После "прямой линии" с президентом региональные власти традиционно взялись решать проблемы; правда, по большей части выясняется, что никаких проблем нет: "дальневосточные гектары" раздают справедливо, школы не закрывают, зарплаты не урезают, авиаконструкторов не сокращают (а тем, кого сокращают, новую работу ищет лично местный губернатор).

- На саммите "большой семерки", который открывается в пятницу, британский премьер Тереза Мэй предложит создать "силы быстрого реагирования для выявления преступных действий России", пишет BuzzFeed.

- WSJ утверждает, что Владимир Путин во время своего визита в Вену попросил австрийского канцлера поспособствовать организации саммита с президентом США. В Белом доме подтвердили, что в курсе, комментариев из Кремля пока нет.

- "Вашингтон" обыграл "Вегас" и впервые оказался обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Триумфаторами турнира стали россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.