Космический грузовик Dragon в конце июня отправится на МКС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Частный космический челнок Dragon американской корпорации SpaceX с грузом для участников экспедиции отправится к Международной космической станции в конце июня, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск грузового корабля Dragon к МКС назначен на 12:41 по Москве 29 июня. Ожидается, что он доберется до станции за трое суток и будет захвачен внешним манипулятором 2 июля в 14:00 по Москве", - сказал источник.

Космический челнок доставит грузы для экипажа станции, а также оборудование для различного рода, в том числе медицинских, экспериментов.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-09" стартовала 6 июня с площадки номер 1, откуда в свой первый полет отправился космонавт Юрий Гагарин.

Экипажем корабля командует космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев. Помимо него на борту корабля астронавт НАСА Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Александр Герст.

Предполагается, что корабль причалит к МКС по традиционной схеме через двое суток. Это связано с баллистическими условиями.

Участники экспедиции проведут на МКС 187 суток.