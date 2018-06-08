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Туск назвал число участников формата G7 "счастливым"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава Евросовета Дональд Туск высказался за сохранение "Группы семи" в нынешнем формате.

"Я слышал много спекуляций, но "семерка" - это счастливое число, по крайней мере, в нашей культуре", - сказал Туск на пресс-конференции на саммите G7.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8.

Он в очередной раз отметил, что занимает жесткую позицию в отношении Москвы и назвал себя "худшим ночным кошмаром России". "Тем не менее, Россия должна присутствовать на саммите. Почему мы проводим саммит (G7 в Канаде - ИФ) без России?" - спросил Трамп.

"Возможно, я буду неполиткорректным, но нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров", - заявил президент США. Он пояснил, что "будет рекомендовать" именно такой вариант, однако в итоге решение этого вопроса будет за остальными участниками G7.

В марте 2014 года "Большая семерка" в связи с ситуацией на Украине и в Крыму на заседании в Гааге приняла решение о том, что саммит G8 в июне того же года состоится в формате G7 в Брюсселе без участия России. Встречи в формате G8 были приостановлены до тех пор, "пока Россия не изменит курс и не вернет обстановку к условиям, в которых G8 способна вести содержательное обсуждение", говорилось в совместном заявлении руководства Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и председателей Европейского Совета и Европейской Комиссии.

Крым вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

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Теги: Дональд Туск, G7
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