Трамп сократит поездку в Канаду на саммит G7 ради встречи с Ким Чен Ыном

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сократит свой визит на саммит G7 в Канаду и оттуда полетит в Сингапур, где у него запланирована встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает CNN.

По информации пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Трамп покинет саммит G7 утром в субботу сразу после сессии, посвященной гендерному равенству и расширению возможностей женщин, которая закончится приблизительно в 10:30 утра по местному времени. Итоговая пресс-конференция, которая завершит саммит G7, запланирована на 16:00 по местному времени.

Вместо Трампа на саммите G7 останется высокопоставленный сотрудник Белого дома.

На следующей неделе в Сингапуре запланирована встреча лидеров США и КНДР, как ожидается, она начнется 12 июня в 9:00 по местному времени. Накануне сообщалось, что встреча может продлиться не один, а два дня. Ранее Трамп назвал диалог с КНДР "процессом" не на одну встречу. Также отмечалось, что в случае успеха саммита в Сингапуре Трамп пригласит Ким Чен Ына в Белый дом.

Как констатирует CNN, решение Трампа не дожидаться завершения саммита является еще одним этапом противостояния Вашингтона и его партнеров. Американский президент некоторое время назад вступил через твиттер в заочный спор с лидерами Канады и Франции Джастином Трюдо и Эммануэлем Макроном.

В частности, Трамп писал: "Пожалуйста, передайте премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они устанавливают пошлины против США и создают барьеры. Сальдо торговли ЕС с США составило $151 млрд, а Канада не пускает наших фермеров".