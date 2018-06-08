Десять тысяч палестинцев собрались на акцию протеста на границе сектора Газа

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Около десяти тысяч палестинцев собрались на акции протеста вдоль границы Израиля и сектора Газа, пишет израильская газета The Times of Israel со ссылкой на источники в израильской армии.

По ее данным, протестующие начали жечь покрышки на пяти различных участках вдоль границы. Шесть человек пострадали.

По данным издания, армия обороны Израиля ожидала, что массовые протесты в секторе Газа пройдут во вторник, который совпал с 51-й годовщиной Шестидневной войны. Однако ХАМАС призывал палестинцев выйти на улицы сектора Газа в пятницу - последнюю пятницу мусульманского праздника Рамадан.

Отмечается, что израильские военнослужащие предприняли меры для разгона протестов и "сохраняют высокую боевую готовность".

По данным другой газеты "Едиот ахронот", сотни снайперов израильской армии размещены вдоль границы с сектором Газа.

Ситуация в секторе Газа начала осложняться в конце марте 2018 года с первых акций протестов палестинцев на границе сектора Газа. Самые серьезные столкновения палестинцев, среди которых были вооруженные члены ХАМАС, и израильских военных пришлись на 14 мая - годовщину основания еврейского государства, а также день открытия посольства США в Иерусалиме.