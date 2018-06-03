Авиация Израиля нанесла вторую серию ударов по объектам ХАМАС в Газе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ВВС Израиля совершили авиаудар по пяти объектам палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа в ночь на воскресенье, пишет The Times of Israel.

По данным армии обороны Израиля, рейды были направлены на "пять террористических объектов, принадлежавших морским силам террористической группировки ХАМАС в северной части сектора Газа".

Дополнительная серия ударов была совершена в ответ на обстрел южных территорий Израиля, отмечают израильские военные.

Ранее военные Израиля нанесли 10 ударов по целям ХАМАС в ответ на ракетный обстрел.

Израильская система ПРО "Железный купол" за сутки перехватила четыре ракеты, запущенные с территории сектора Газа. Тысячам израильтян пришлось провести ночь в убежищах.

В конце мая министр обороны страны Авигдор Либерман сообщил, что Израиль приступил к строительству морского заграждения вдоль границы с сектором Газа. По его словам, "благодаря этому барьеру ХАМАС потерял еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства".

Израиль и Египет установили блокаду сектора Газа в 2007 году, когда движение ХАМАС взяло его под контроль.