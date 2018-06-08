Pioneering Spirit направился в Черное море для продолжения укладки "Турецкого потока"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в пятницу вышло из порта Роттердама и в настоящее время направляется в Черное море, говорится в сообщении компании South Stream Transport B.V. - заказчика стройки.

Трубоукладчик ранее полностью завершил морское строительство первой нитки газопровода и осуществил укладку второй нитки до отметки 224 километр на границе российской и турецкой исключительных экономических зон.

По прибытию в Черное море трубоукладчик продолжит морские работы по второй нитке и завершит их у берегов п.Кыйыкей в Турции.

Ранее 2 июня судно Pioneering Spirit успешно выполнило комплекс мероприятий по установке верхних строений буровой платформы весом 22 тыс. тонн на континентальном шельфе Норвегии. Это первая операция подобного рода для Pioneering Spirit, которая также стала рекордной по весу устанавливаемых конструкций в один прием.

"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром".