Судно Pioneering Spirit возобновило укладку второй нитки "Турецкого потока"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Судно Pioneering Spirit во вторник возобновило укладку второй нитки морского газопровода "Турецкий поток" в направлении поселка Кыйыкей в Турции, говорится в сообщении оператора проекта.

"После входа в Черное море 20 июня судно Pioneering Spirit завершило подготовительные работы, включая спуск стингера и проверку оборудования для трубоукладки. Со дна Черного моря на границе исключительных экономических зон (ИЭЗ) России и Турции на глубине 2170 метров был поднят оголовок второй нитки", - говорится в сообщении.

Данный участок газопровода длиной 224 км до границы ИЭЗ был уложен в 2017 году.

30 апреля завершилась укладка морского участка первой нитки "Турецкого потока".

"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V. (100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром").