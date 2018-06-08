Порошенко заявил, что минского формата переговоров не существует

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко отметил важность переговоров в "нормандском формате" для урегулирования ситуации в Донбассе и заявил, что минского формата переговоров "не существует".

Отвечая на вопрос студента Киевского национального университета им.Т.Шевченко, возможны ли прямые переговоры с представителями неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей либо изменение формата международных переговоров с тем, чтобы официально привлечь их к этим переговорам, глава государства сказал: "А в каком формате принимает участие Леонид Кучма? Вы можете сказать? (...) Так я хочу вам сказать: "минского формата" переговоров не существует. И Кучма никакого участия в "минском формате" переговоров не принимает. Существует один формат - "нормандский".

Порошенко напомнил, что Кучма принимает участие в переговорах в Трехсторонней контактной группе. "Заявляю: она является трехсторонней, а не пяти, как хотела Россия. И это тоже дипломатическая победа Украины, поскольку участниками Трехсторонней контактной группы являются Украина, Россия и посредник - ОБСЕ", - отметил он.

Порошенко напомнил, что участниками "нормандского формата" является он, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин.

"Если вы найдете какой-либо другой формат, где будет Путин, я готов его рассматривать. Уверяю: таких форматов не существует", - сказал президент.

Глава государства отметил: "Сегодня есть "нормандский формат". Есть обязательства, которые Россия взяла на себя в Минских договоренностях".

Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в Минске представителями Украины, России, непризнанных Донецкой и Луганской независимых республик и ОБСЕ. Документ предусматривает меры по деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как неоднократно подчеркивали в Москве, российская сторона участвует в "нормандском формате" и подписала "минские договоренности" в качестве посредника урегулирования конфликта в Донбассе, однако не является стороной конфликта на востоке Украины.