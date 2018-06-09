МИД РФ раскритиковал идею о силовой операции "по принуждению к миру" в Донбассе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Москва отвергла предложение США и европейцев о проведении силовой операции ООН "по принуждению к миру", в Донбассе.

"Что касается ооновского присутствия в Донбассе, то, как известно, в сентябре 2017 года Россия внесла в СБ ООН проект соответствующей резолюции. Однако мы до сих пор не получили письменных поправок по этому документу", - говорится в комментарии МИД РФ в субботу в преддверии министерской встречи "нормандской четверки" 11 июня в Берлине.

"Вместо этого наши европейские и американские партнеры продвигают идеи силовой операции "по принуждению к миру", установлению в регионе - до проведения там местных выборов - международной военно-гражданской администрации. Такие предложения, идущие вразрез с Минскими соглашениями, отвергаются Донецком и Луганском", - отмечает МИД РФ.

Министерская встреча "нормандской четверки" (представителей РФ, Германии, Франции и Украины) пройдет 11 июня в Берлине.

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар сообщила, что на ней впервые пойдет речь о предполагаемой миротворческой миссии ООН для востока Украины.

В предстоящий понедельник, по словам представителя МИД ФРГ, министры иностранных дел четырех стран (РФ, ФРГ, Франции и Украины - ИФ) будут иметь возможность изложить свои взгляды на этот счет и обменяться мнениями. "А потом, вечером, надо будет посмотреть, есть ли подвижки в этом вопросе, и какие "винтики" следует подкрутить, чтобы появилась возможность сблизить позиции", - сказала Адебар.

Предыдущая встреча министров в "нормандском формате" проходила почти полтора года назад - в феврале 2017 года.