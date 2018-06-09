Беженцы из зоны ответственности коалиции обратились к властям Сирии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сотни беженцев перешли в пригород Дамаска из лагеря "Эр-Рукбан" близ города Тадмор в зоне ответственности сил западной коалиции, обратившись за помощью к сирийским властям.

В лагере "Эр-Рукбан" и на американской базе "Ат-Танф" базировались около 60 тыс. беженцев. Боевики оппозиционных группировок создавали проблемы со снабжением обитателей лагеря гуманитарной помощью.

"Мы думали спастись там (в лагере), а в итоге чуть не умерли с голода... Понимаете, даже продукты и лекарства нам привозили знакомые из Дамаска, и мы платили за это деньги. Отдали все, что у нас было", - сообщила одна из беженок Матра Рамадан Ходор.

Лагерь сирийских беженцев "Эр-Рукбан" расположен в районе Ат-Танф (провинция Хомс), по информации министерства по примирению Сирии он находится в окружении боевиков оппозиции.

В 2014 году, когда началось вторжение в Сирию боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), десятки тысяч жителей восточных провинций прибыли в Ат-Танф, надеясь попасть отсюда в Иорданию.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.