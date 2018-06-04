В Дамаске обнаружили школу для подготовки подростков-террористов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Школа для подготовки террористов из детей действовала в районе Дамаска Муххаям аль-Ярмук до его освобождения от экстремистов из "Исламского государства" (запрещена в России), сообщили журналистам сирийские военные.

"В школе обучались дети до 13 лет. В ней готовили боевиков и террористов-смертников", - рассказал представитель Минобороны Сирии.

В школе детей обучали взрывному делу, стрельбе из разных видов оружия. Также уделялась внимание идеологической обработки детей и подростков. В помещениях была обнаружена исламистская литература. По окончании школы подростки пополняли ряды боевиков либо становились террористами-смертниками.

Ранее в российском Генштабе сообщили об освобождении лагеря палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска и полном уничтожении действовавших там отрядов ИГ.