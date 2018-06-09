Сирийская армия предпримет масштабное наступление на силы террористов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сирийская армия отправила в субботу крупнейший конвой с военной техникой и живой силой в южную провинцию Деръа в рамках подготовки к масштабному наступлению на позиции террористов, сообщило иранское информагентство Фарс.

По его данным, конвой включает десятки танков, боевых машин, пусковых установок, а также элитные войска.

Со ссылкой на местные источники агентство отмечает, что за последние два дня несколько тысяч военнослужащих сирийской армии были переброшены из районов Дамаска и Восточного Каламуна в провинции Деръа и Кунейтра.

Военные аналитики полагают, что операция сирийских войск в Деръа будет расширена на провинцию Кунейтра близ оккупированных Израилем Голанских высот.

Операция будет проводиться против боевиков террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ).

На прошлой неделе сирийские войска подвергли артиллерийскому и ракетному обстрелу позиции оппозиционной Свободной сирийской армии и группировки "Тахрир аш-Шам" на юге стран.