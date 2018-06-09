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Лавров заявил об отсутствии у России амбиций вернуться в G8

Есть обновление от 17:35

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россия никогда не просила вернуть ее в G8, считает "двадцатку" самым перспективным форматом на будущее, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никогда ни у кого не просились назад",- сказал Лавров в эфире "Первого канала". Он напомнил, что когда западные партнеры приняли решение о том, чтобы Россия больше в "восьмерке" не участвовала и вернули формат "семерки", то в Москве восприняли "это как их решение".

"Мы прекрасно работаем в других форматах - и в ШОС, и в БРИКС, и особенно в "двадцатке", где разделяют наши подходы", - отметил министр.

"И в рамках "двадцатки" уже ультиматумами не обойдешься, там уже нужно договариваться. "Двадцатка" - это механизм достижения консенсуса. И я думаю, что это самый перспективный формат на будущее", - заявил Лавров.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8. "Возможно, я буду неполиткорректным, но нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров", - сказал он.

Канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона сообщила, что европейские страны-участницы "Группы семи" единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этой структуре.

"Мы все здесь (на саммите G7 в Канаде - ИФ) согласились с тем, что возращение России к формату саммитов G7 не может произойти до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении проблем с Украиной. Это была общая точка зрения", - привели западные СМИ слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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Теги: МИД РФ, G8, G7
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