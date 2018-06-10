В китайском Циндао начался саммит лидеров ШОС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В китайском городе Циндао начался саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимает участие президент РФ Владимир Путин. Саммит начался с церемонии приветствия гостей председателем КНР Си Цзиньпином. После приезда всех гостей заседание начнётся встречей в узком составе, в которой участвуют главы государств-членов ШОС, генеральный секретарь организации и директор исполкома Региональной антитеррористической структуры. Затем мероприятие продолжится в расширенном составе, в котором примут уже участие главы делегаций государств-наблюдателей при ШОС.

Кроме того, в качестве гостей на встречу приглашены резидент Туркменистана и представители международных организаций - ООН, СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭс, СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии) и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

В саммите, который проходит в городе Циндао - провинции Шаньдун на востоке КНР, впервые примут участие два новых члена - Индия и Пакистан.

Накануне вечером, 9 июня в Циндао состоялся прием для лидеров, приглашенных на саммит, от имени председателя КНР Си Цзиньпина.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии саммита ШОС напомнил, что процесс подключения Индии и Пакистана к ШОС в качестве полноправных партнеров был запущен в ходе российского председательства в 2015 году. "Это наша инициатива. Мы за это ратовали и боролись и считаем, что несмотря на трудности, это, в конце концов, позволило укрепить и авторитет, и потенциал ШОС", - сказал представитель Кремля, отметив, что в рамках саммита лидеры двух государств получают возможности для прямого общения.

Среди тем, которые будут обсуждаться на саммите ШОС, помощник президента назвал развитие сотрудничества в области безопасности и антитеррора, в экономике, развитие гуманитарных связей. Также, по его словам, традиционно речь пойдет "о координации действий по региональной проблеме, прежде всего по Афганистану и Ближнему Востоку".

Саммит начнется со встречи в узком составе, в которой примут участие лидеры восьми стран - Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Ожидается, что в этом формате лидеры утвердят нового генерального секретаря ШОС - представителя Узбекистана, а в качестве директора исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) - представителя Таджикистана.

Затем мероприятие продолжится в расширенном составе, где к лидерам стран ШОС присоединятся главы делегаций государств-наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан, Белоруссия), ряда международных организаций. Также на встречу в качестве гостя председателя КНР приглашен президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Как сообщил Ушаков, ожидается, что на этом заседании Путин изложит российскую оценку стоящих перед ШОС задач, в том числе в сфере противодействия терроризму и урегулирования региональных конфликтов.

Помощник президента напомнил, что Россия предлагает создать на базе РАТС Универсальный центр по противодействию новым вызовам и угрозам. "В качестве первого шага мы предлагаем при Региональной антитеррористической структуре учредить рабочую группу, которая занималась бы противодействием финансированию терроризма за счет доходов от незаконного оборота наркотиков", - сообщил представитель Кремля.

По итогам саммита будет принята Циндаоская декларация, в которой будут "подтверждены позиции государств-членов по актуальным региональным и международным проблемам, прежде всего, по урегулированию ситуации в Сирии, Афганистане и на Ближнем Востоке в целом, а также на Корейском полуострове", сказал Ю.Ушаков.

После саммита в Циндао председательство в ШОС перейдет Киргизии. "Россия готова оказывать киргизским партнерам всемерную поддержку в выполнении этой ответственной миссии", сказал помощник президента РФ.