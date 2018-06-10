Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан в воскресенье заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где он 12 июня встретится с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы приветствуем Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - написал в твиттере министр.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10 июня 2018 г.

Западные СМИ передают, что прибытие Трампа, который вылетел в Сингапур из Канады после саммита G7, ожидается в течение несколько часов.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что самолет из Пхеньяна, в котором могли находиться северокорейские переговорщики, совершил посадку в Сингапуре.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.