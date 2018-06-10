Движение по дороге из Грузии в Россию парализовано из-за конфликта парапланеристов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Жители города Гудаури, где из-за произошедшего накануне конфликта между грузинскими и иностранными пилотами-парапланеристами полиция задержала четырех человек, заблокировали движение автотранспорта на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщают в воскресенье грузинские СМИ.

На трассе образовались километровые очереди. Протестующие требуют освободить вызванных в полицию на допрос и задержанных четырех грузинских парапланеристов.

Между тем, как сообщает МВД Грузии, "следствием установлено, что задержанные 9 июня в поселке Гудаури на территории, прилегающей к гостинице "Бидара", нанесли физические оскорбления гражданам России Федору Челышеву и Сергею Дементьеву и повредили их автомобили".

Ранее сообщалось, что конфликт между грузинскими пилотами и группой парапланеристов из России и Украины перерос в драку, во время которой был избит Челышев. Когда же его вместе с другими прогнали с площадки для запуска параплана, в их автомобили полетели камни.

МВД Грузии возбудило дело сразу по двум статьям ("насилие" и повреждение чужого имущества), которые предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.

Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога) в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.