ВВС Венгрии поднялись по тревоге из-за самолета на границе с Украиной

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Венгерские истребители были подняты по тревоге в ночь на 10 июня из-за нарушения воздушного пространства страны неизвестным самолетом на границе с Украиной, сообщается на сайте Вооруженных сил Венгрии.

Там рассказали, что вечером в субботу, 9 июня, засекли небольшой самолет, который не вышел на контакт с управлением гражданского воздушного движения Венгрии. В воздушное пространство страны он вошел незадолго до полуночи.

На перехват самолета вылетели истребители Saab JAS 39 Gripen, они обозначили свое присутствие, выпустив над нарушителем инфракрасные ловушки. После этого нарушитель развернулся и покинул воздушное пространство Венгрии вблизи села Берегдароч, который находится на границе страны с Украиной.

Модель самолета нарушил венгерскую границу, и страна, которой он принадлежит, не уточняются.