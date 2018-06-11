Глава Минфина США объяснил расширение антироссийского санкционного списка

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что связанные с РФ структуры, против которых были введены санкции, представляли угрозу для США и их союзников.

"Соединенные Штаты сейчас ведут деятельность по противодействию враждебным игрокам, которые по указанию Российской Федерации и ее военных и разведывательных служб увеличивают наступательный киберпотенциал России. Подпавшие сегодня (под санкции - ИФ) структуры напрямую занимались улучшением российского потенциала в кибернетической сфере и под водой (имеется ввиду отслеживание данных, передаваемых по подводным кабелям связи - ИФ) посредством работы на ФСБ, и таким образом они подвергают риску безопасность США и их союзников", - приводятся в заявлении Минфина слова Мнучина.

Согласно заявлению, США "продолжат применять свое право на введение санкций, в том числе предусмотренные CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - "О противодействии противникам Америки путем санкций" - ИФ), чтобы противодействовать постоянно эволюционирующим угрозам, исходящим от России".

При этом в заявлении Россию обвиняют в распространение компьютерного вируса NotPetya, в проникновении в компьютерные сети энергетических систем США в качестве подготовки к возможным наступательным кибероперациям в этой сфере, а также в злоупотреблениях в отношении мировой информационной сети и в отслеживании данных, передаваемых по подводным кабелям связи.

Ранее сообщалось, что власти США добавили в санкционные списки еще трех граждан России и пять структур, имеющих отношение к РФ.

Согласно документу, санкции будут применяться против трех россиян - Олега Чирикова, Владимира Каганского и Александра Трибуна. Также под санкции подпали три российских организации - Digital Security и Divetechnoservices из Санкт-Петербурга, а также научно-исследовательский институт "Квант".

Кроме этого, санкции введены против компании Embedi в Израиле, а также компании Erpscan, чьи офисы расположены в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве. Согласно документу, Embedi и Erpscan связаны с Digital Security.

По мнению авторов документа, Digital Security, Divetechnoservices и "Квант" связаны с российскими спецслужбами.