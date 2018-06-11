Что произошло за день: понедельник, 11 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Власти США добавили в санкционные списки еще трех граждан России и пять структур, имеющих отношение к РФ, в том числе три российские компании. Согласно документу, санкции будут применяться против трех россиян - Олега Чирикова, Владимира Каганского и Александра Трибуна. Также под санкции подпали три российских организации - Digital Security и Divetechnoservices из Санкт-Петербурга, а также научно-исследовательский институт "Квант". По мнению авторов документа, они связаны с российскими спецслужбами и представляли угрозу для США и их союзников.

- Белый дом раскрыл подробности предстоящего саммита США - КНДР. Первой его частью станет личная встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, на которой помимо них будут присутствовать только переводчики.

- Российские военные заявили, что боевики "Сирийской свободной армии" при содействии американского спецназа готовят провокацию с использованием химического оружия в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

- Принадлежащий российскому предприятию Black Sea Ferry & Investments грузовой паром Petersburg арестован за долги в таллиннском порту Пальяссааре.

- "Яндекс" решил выкупить с рынка акции на сумму до $100 млн. На этих новостях акции компании подскочили почти на 2%.

- Российский шоумен Иван Ургант не подтвердил появившуюся в ряде СМИ информацию о получении им израильского гражданства, заявив что не собирается никуда уезжать из России.

- В церемонии открытия чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники" примут участие певец Робби Уильямс, бразильский футболист Роналдо и российская оперная певица Аида Гарифуллина.