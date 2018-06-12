В Париже освободили захваченных заложников

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Неизвестный, захвативший заложников в 10-м округе Парижа, арестован, заложники в безопасности. Как передает Le Parisienne со ссылкой на официальные источники, полицейским удалось успешно штурмовать помещение.

По данным издания, у помещения вместе с полицией дежурила пожарная бригада, так как на момент штурма заложники были облиты бензином. Захватчик сдался без сопротивления в ходе штурма.

Des renforts de pompiers de la BSPP arrivent avec des lances à eaux #RueDesPetitesEcuries pic.twitter.com/INZfXO5HMb — Jérémie Pham-Lê (@jpham_le) June 12, 2018

Как сообщалось ранее, злоумышленник захватил трех человек, в числе которых - беременная женщина. Мужчина удерживал заложников на протяжении четырех часов. Издание сообщает со ссылкой на свои источники, что переговоры, которые ведутся с захватчиком, оцениваются как сложные. Некоторые его требования называли "расплывчатыми": известно, что он требовал встречи с послом Ирана во Франции. В то же время, власти исключили террористическую подоплеку событий.