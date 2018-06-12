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НАТО и ЕС приветствовали договоренность Афин и Скопье о новом названии Македонии

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступили во вторник с заявлениями, в которых приветствуется соглашение между премьер-министрами Греции и Македонии Алексисом Ципрасом и Зораном Заевым по разрешению спора о названии бывшей югославской республики.

"Это историческое соглашение является итогом многолетней терпеливой дипломатии и готовности этих двух лидеров разрешить спор, который слишком долго беспокоил регион", - заявил Столтенберг.

Он призвал обе страны доработать соглашение, достигнутое двумя лидерами. По его словам, это направит Скопье на путь к членству в НАТО и поможет упрочить мир и стабильность на Западных Балканах в целом.

"Мы искренне поздравляем премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева за решимость и инициативу в достижении этого исторического соглашения между их странами, которое способствует преобразованию всего региона Юго-Восточной Европы. Это достижение принадлежит лидерам двух стран и их командам, но в первую очередь оно принадлежит всем гражданам обеих стран и Европы в целом", - заявила Могерини.

"Вместе мы должны теперь наилучшим образом использовать окно возможностей, которое широко открылось для поддержки и укрепления веяний мира и сотрудничества во всем регионе", - подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Она также отметила ожидание того, что Совет ЕС одобрит рекомендацию Еврокомиссии по открытию переговоров о вступлении в Евросоюз с бывшей югославской Республикой Македонией в июне.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление македонского премьера сообщили, что страна будет называться Республика Северная Македония.

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Теги: Греция, Македония
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