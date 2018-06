Трамп назвал саммит США-КНДР шагом в сторону от ядерной катастрофы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Договоренности, достигнутые на американо-северокорейском саммите в Сингапуре, позволили миру избежать ядерной катастрофы, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мир сделал большой шаг в сторону от потенциальной ядерной катастрофы!", - написал президент в своем твиттере.

The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic!