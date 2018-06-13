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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Марсианский метан, загадочные объекты в центре Галактики и первая победа над лекарственно-устойчивым раком груди

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Борозда Нили на поверхности Марса
Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики ускорили вычисления бозонного сэмплера в несколько десятков раз, учитывая процессы с потерянными фотонами, которые обычно выбрасывают из рассмотрения. Бозонные сэмплеры — это неуниверсальные квантовые компьютеры, которые позволяют быстро найти распределение вероятности для квантовых систем, состоящих из бозонов, используя для этого интерференцию фотонов в специальным образом настроенной оптической сети. Работа ученых позволит увеличить число запутанных фотонов, которые участвуют в таких вычислениях, и достичь "квантового превосходства" бозонных сэмплеров над классическими компьютерами.

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- Астрономы обнаружили в центре нашей Галактики загадочные G-объекты. Внешне они напоминают облака газа, но при этом ведут себя как звезды. Ученые предполагают, что G-объекты могут быть очень крупными, раздувшимися звездами. Когда они подходят достаточно близко к черной дыре, та начинает вытягивать вещество из их атмосферы, но при этом масса звездных ядер оказывается достаточной для того, чтобы устоять против разрушительного действия приливных сил.

- Геологи установили, что 1,4 миллиарда лет назад расстояние от Земли до Луны было примерно на 10 процентов меньше, чем сейчас, а длительность суток составляла всего 18,7 часа. Прийти к такому выводу ученым помог статистический анализ химического состава протерозойских горных пород. Геологи заметили, что содержание алюминия и меди в минералах периодически менялось с течением времени. Эти колебания ученые связали с климатическими изменениями на Земле, а по ним вычислили положение планеты относительно других тел в Солнечной системе.

- Медики зафиксировали первый случай полного излечения пациентки от метастазирующего лекарственно-устойчивого рака груди. Вылечить женщину помогла персонализированная Т-клеточная иммунотерапия с предварительным выявлением опухолеспецифических мутаций. Оказалось, что если извлечь у пациента собственные противоопухолевые Т-клетки, распознающие неоантигены, идентифицировать и размножить их, а затем ввести обратно пациенту, противоопухолевый иммунитет окажется достаточно силен, чтобы полностью уничтожить злокачественные клетки, даже если опухоль уже начала метастазировать.

- Млекопитающие теряют страх перед хищниками, если на протяжении 13 поколений живут вдали от них. Это удалось выяснить случайным образом: в 2003 году в Австралии из заповедника на острова перевезли несколько особей северных сумчатых куниц. В 2016 году их вернули обратно на материк, но значительная часть особей погибла от нападений динго. Оказалось, что выросшие вдали от хищников куницы просто перестали их опасаться.

- Бактерии, живущие в "чистых комнатах" NASA, научились питаться растворителями, которыми их пытаются уничтожить. "Чистыми комнатами" называют помещения, в которых собирают космические аппараты, — требования к их стерильности чрезвычайно высоки. Тем не менее, бактерии из рода Acinetobacter научились расщеплять этиловый или изопропиловый спирт, а также специальное чистящее средство, в состав которого входят щелочь и производное этиленгликоля.

- В 2022 году Россия испытает частично многоразовую ракету-носитель легкого класса. В отличие от ракет Falcon, первая ступень не будет садиться вертикально на собственном двигателе. Вместо этого после отделения от ракеты она будет переводить встроенное крыло в летное положение и лететь на турбореактивном двигателе в район старта, где сможет сесть на обычную взлетно-посадочную полосу подобно самолету. Такая ракета будет разрабатываться не с нуля, а на основе наработок проекта "Байкал", работы по которому велись в начале 2000-х годов.

- Метан, который еще в 2003 году обнаружили в атмосфере Марса, попал туда не вместе с земными аппаратами, изучающими Красную планеты. На прошлой неделе группа астрономов опубликовала статью, в которой обобщила результаты трех лет наблюдений и подтвердила, что метан — газ, который на Земле считается биомаркером, — имеет марсианское происхождение.

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Теги: дайджест
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