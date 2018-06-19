Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики построили первую квантовую сеть, в которой скорость передачи квантовых состояний между кубитами превысила время их декогеренции (разрушения). В качестве кубитов ученые использовали NV-центры в алмазах, а для повышения эффективности сети исследователи модифицировали стандартную двухфотонную схему и максимально уменьшили влияние фоновых шумов.

- Химики нашли способ избавлять красное вино от выраженного овощного тона. Для этого химики предложили использовать на некоторых стадиях винодельческого процесса полимерные магнитные частицы, которые сорбируют на себе метоксипиразины, — именно эти соединения придают вину запах зеленого перца и некоторых других овощей. Затем эти частицы можно собрать с помощью магнита, удалив таким образом из напитка неприятный запах и выделив в аромате ягодные и фруктовые оттенки.

- Для успешного полета к Проксиме b, ближайшей к Земле экзопланете, понадобится экипаж численностью не менее 98 человек (в котором будет поровну мужчин и женщин). Именно такое число участников позволит рожать здоровых детей на протяжении экспедиции, которая продлится около 6300 лет, — при условии, что корабль будет двигаться со скоростью 724 тысячи километров в час (0,067 процента скорости света). Эту рекордную на сегодня скорость способен развивать солнечный зонд "Паркер" — автоматический космический аппарат NASA для изучения внешней короны Солнца. Его запуск намечен на лето 2018 года.

- Богатая жирами и углеводами пища гораздо привлекательнее отдельно жирной или углеводной. Об этом свидетельствуют данные фМРТ-эксперимента, участники которого выбирали между различными видами продуктов. При виде тортов и пончиков у них максимально повышалась активность полосатого тела, которое входит в систему вознаграждения головного мозга. Оказалось также, что продукты именно этого типа не позволяют мозгу правильно оценить их калорийность и поэтому люди склонны поглощать их в чрезмерных количествах.

- Страх перед человеком приводит животных не только к перемене мест обитания, но и к смене суточной активности. Множество видов дневных млекопитающих готовы вести ночной образ жизни, лишь бы поменьше встречаться с людьми. Такие изменения в поведении могут помочь мирному сосуществованию человека и животных, но также могут и непредсказуемым образом повлиять как на выживание конкретных видов, так и на изменение их роли в экосистемах.

- Американские христиане выбрали "портрет бога" из 300 возможных вариантов. Оказалось, что они представляют его себе не в растиражированном образе бородатого старца, а молодым и привлекательным, похожим на бизнесмена Илона Маска. При этом люди с консервативными взглядами видели бога солидным белым мужчиной, облеченным властью, а либералы — наделенным чертами афроамериканцев и более любящим. Повлиял на видение бога и возраст: в представлении пожилых участников эксперимента он был того же возраста, что они сами. А вот пол респондентов не играл роли: и мужчины, и женщины представляли себе бога мужчиной.

- В прошедшую пятницу формат анимированных изображений .gif праздновал свой 31 день рождения. В честь этого разработчики из Tenor, дочерней компании Google, написали небольшой скрипт, с помощью которого можно нарезать небольшой видеоролик или гифку на кадры и представить их в виде анимации, сделанной символами в кодировке ASCII. Такую гифку затем можно использовать в командной строке в качестве приветствия при открытии.

- Каким инженеры видят транспорт будущего, предназначенный для персональных полетов? Ответ на этот вопрос собираются дать участники конкурса GoFly, основным спонсором которого выступает корпорация Boeing. Организаторы конкурса назвали победителей первого этапа, и здесь можно посмотреть на их проекты. Кстати, если вы думаете, что конкурсанты сосредоточились на разработке реактивных ранцев, то ошибаетесь. Самая массовой конструкцией стал ховербайк.