Главные новости
В РоссииРоссия объявила торговую войну СШАЭкономикаСуд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"СпортУткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале
В мире

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Мизантропия у животных, портрет бога, улучшение красного вина и транспорт для персональных полетов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Проект пилотируемого электрического аппарата ERA Aviabike
Фото: Aeroxo

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики построили первую квантовую сеть, в которой скорость передачи квантовых состояний между кубитами превысила время их декогеренции (разрушения). В качестве кубитов ученые использовали NV-центры в алмазах, а для повышения эффективности сети исследователи модифицировали стандартную двухфотонную схему и максимально уменьшили влияние фоновых шумов.

- Химики нашли способ избавлять красное вино от выраженного овощного тона. Для этого химики предложили использовать на некоторых стадиях винодельческого процесса полимерные магнитные частицы, которые сорбируют на себе метоксипиразины, — именно эти соединения придают вину запах зеленого перца и некоторых других овощей. Затем эти частицы можно собрать с помощью магнита, удалив таким образом из напитка неприятный запах и выделив в аромате ягодные и фруктовые оттенки.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Для успешного полета к Проксиме b, ближайшей к Земле экзопланете, понадобится экипаж численностью не менее 98 человек (в котором будет поровну мужчин и женщин). Именно такое число участников позволит рожать здоровых детей на протяжении экспедиции, которая продлится около 6300 лет, — при условии, что корабль будет двигаться со скоростью 724 тысячи километров в час (0,067 процента скорости света). Эту рекордную на сегодня скорость способен развивать солнечный зонд "Паркер" — автоматический космический аппарат NASA для изучения внешней короны Солнца. Его запуск намечен на лето 2018 года.

- Богатая жирами и углеводами пища гораздо привлекательнее отдельно жирной или углеводной. Об этом свидетельствуют данные фМРТ-эксперимента, участники которого выбирали между различными видами продуктов. При виде тортов и пончиков у них максимально повышалась активность полосатого тела, которое входит в систему вознаграждения головного мозга. Оказалось также, что продукты именно этого типа не позволяют мозгу правильно оценить их калорийность и поэтому люди склонны поглощать их в чрезмерных количествах.

- Страх перед человеком приводит животных не только к перемене мест обитания, но и к смене суточной активности. Множество видов дневных млекопитающих готовы вести ночной образ жизни, лишь бы поменьше встречаться с людьми. Такие изменения в поведении могут помочь мирному сосуществованию человека и животных, но также могут и непредсказуемым образом повлиять как на выживание конкретных видов, так и на изменение их роли в экосистемах.

- Американские христиане выбрали "портрет бога" из 300 возможных вариантов. Оказалось, что они представляют его себе не в растиражированном образе бородатого старца, а молодым и привлекательным, похожим на бизнесмена Илона Маска. При этом люди с консервативными взглядами видели бога солидным белым мужчиной, облеченным властью, а либералы — наделенным чертами афроамериканцев и более любящим. Повлиял на видение бога и возраст: в представлении пожилых участников эксперимента он был того же возраста, что они сами. А вот пол респондентов не играл роли: и мужчины, и женщины представляли себе бога мужчиной.

- В прошедшую пятницу формат анимированных изображений .gif праздновал свой 31 день рождения. В честь этого разработчики из Tenor, дочерней компании Google, написали небольшой скрипт, с помощью которого можно нарезать небольшой видеоролик или гифку на кадры и представить их в виде анимации, сделанной символами в кодировке ASCII. Такую гифку затем можно использовать в командной строке в качестве приветствия при открытии.

- Каким инженеры видят транспорт будущего, предназначенный для персональных полетов? Ответ на этот вопрос собираются дать участники конкурса GoFly, основным спонсором которого выступает корпорация Boeing. Организаторы конкурса назвали победителей первого этапа, и здесь можно посмотреть на их проекты. Кстати, если вы думаете, что конкурсанты сосредоточились на разработке реактивных ранцев, то ошибаетесь. Самая массовой конструкцией стал ховербайк.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: дайджест
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Мизантропия у животных, портрет бога, улучшение красного вина и транспорт для персональных полетовПодробнее
 Илон Маск обвинил сотрудника Tesla в саботажеИлон Маск обвинил сотрудника Tesla в саботаже
Гендиректор компании сообщил, что один из работников внес изменения в программный код и передал внутреннюю информацию третьей сторонеПодробнее
 Украинских пограничников избили в Мариуполе за требование меню на украинском языкеУкраинских пограничников избили в Мариуполе за требование меню на украинском языке
Подполковнику сломали челюсть, но еще сильнее пострадала его коллега - женщина-офицерПодробнее
 Вашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМДВашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМД
США собираются требовать от России полностью соблюдать ДоговорПодробнее
Пекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в КитайПекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в Китай
Глава КНДР посетит Китай 19-20 июняПодробнее
 Осужденный в США летчик Ярошенко заявил о худших условиях содержания в новой тюрьмеОсужденный в США летчик Ярошенко заявил о худших условиях содержания в новой тюрьме
По словам Ярошенко, состояние его здоровья ухудшается с каждым днемПодробнее
 Трамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических силТрамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических сил
Президент США потребовал не допустить превосходства России и Китая в космической сфереПодробнее
 Telegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в РоссииTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в России
Юристы также намерены продолжать обжалование в российских судахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Оракулы ЧМ-20188 фото
19 июня
Оракулы ЧМ-2018
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия объявила торговую войну СШАЭкономикаСуд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"СпортУткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом каналеВ РоссииНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаЭкономикаИндекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяцаЭкономикаБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро

Нефть продолжила дешеветь из-за торговых споров США и Китая

"Газпром" прокомментировал действия "Нафтогаза" в британских судах по транзитному спору

Засуха в РФ уже затронула несколько зерновых регионов

Счета Владивостокского морского торгового порта арестованы по делу братьев Магомедовых

Тренер сборной Уругвая восхитился исландской командой на ЧМ-2018

Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже

Жилой дом загорелся в Ростове-на-Дону недалеко от фан-зоны ЧМ-2018

ЕС задумался о строительстве центров для мигрантов в Северной Африке

Матч Россия - Египет пройдет под открытым небом

Крышу стадиона не закроют, несмотря на дождь Подробнее

УВЗ в 2020 году начнет выпуск электроприводов для 3D-принтеров и роботов

Главного патологоанатома Минска задержали за взятки

"Ростех" задумался о выходе на рынок облигаций

В России предложили создать День отца

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестМизантропия у животных, портрет бога, улучшение красного вина и транспорт для персональных полетов Подробнее

Никиту Белых отправят в колонию в сопровождении врача

ФСИН назвала состояние осужденного украинца Кольченко удовлетворительным

Экс-президент Молдавии Петр Лучинский получил румынский паспорт

Американские энергоносители могут оказаться под ударом ответных пошлин Китая

Генсек ООН напомнил о праве стран самим определять миграционную политику

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
HКолумбия Колумбия1 : 2Матч завершенЯпония ЯпонияМатч завершенКинтеро (39) - Кагава (6, с пенальти), Осако (73)подробнееHПольша Польша0 : 1Идет первый таймСенегал СенегалИдет первый таймЧонек (38, в свои ворота)AРоссия Россия– : –21:00Египет Египет21:00